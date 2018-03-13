Сотрудники МЧС проверили более 96 тысяч избирательных участков

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС России проверили более 96 тысяч избирательных участков по всей территории РФ в преддверии выборов президента, говорится в сообщении на сайте МЧС России.

"МЧС России держит на особом контроле безопасность проведения выборов президента РФ. Специалисты надзорной деятельности провели профилактические мероприятия на избирательных участках. Подготовка к выборам президента Российской Федерации началась заблаговременно. К настоящему моменту сотрудники МЧС России провели рейды по обеспечению пожарной безопасности на более чем 96 тысячах избирательных участках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь спасатели обращали внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации и речевых средств оповещения, поскольку в случае возгорания быстрое информирование и эвакуация граждан являются приоритетными задачами администрации избирательного участка. Также тщательно обследовались пути эвакуации.

Кроме того, особое внимание во время профилактических рейдов сотрудники МЧС России уделяли предотвращению возникновения возможных чрезвычайных ситуаций.

"Было проведено более 100 тысяч бесед и инструктажей с теми, кто задействован в работе избирательных участков. Отработаны документы предварительного планирования действий по тушению пожаров, проверены источники наружного противопожарного водоснабжения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на время выборов силы и средства МЧС России будут приведены в режим повышенной готовности, а для безопасности граждан на избирательных участках будут дежурить спасатели и пожарные.