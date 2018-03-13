В Крыму назвали позицию ЕС по выборам на полуострове невежественной

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Позиция Евросоюза по непризнанию выборов президента России на территории Крыма крайне опрометчива и невежественна, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, а выборы проходят в масштабах всей России, поэтому говорить о признании или непризнании в отдельной неотъемлемой составной части страны, наверное, говорит о том, что так называемые представители Евросоюза ставят под сомнение выборы на территории всей страны. Это, конечно, является, во-первых политически неграмотным и неверным заявлением и крайне опрометчивым в нынешних условиях. Кроме того, демонстрирует абсолютную, если не сказать полную, невежественность тех людей, которые подобные заявления делают", — сказал РИА Новости Полонский.
При этом вице-премьер отметил, что данная позиция ЕС никак не отразится на жизни крымчан.
"Надо абсолютно четко понимать, что на жизни крымчан ни одно из заявлений так называемых европейских или западных лидеров никак не сказывается и является по большому счету пустым сотрясанием воздуха", — подчеркнул Полонский.
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