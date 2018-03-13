Собчак рассказала, зачем хотела поехать в Крым

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила во время дебатов на Первом канале, что хотела поехать в Крым с гуманитарной миссией, а не для проведения агитации.

Во вторник темой дебатов стало развитие регионов.

"Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что я хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста. Я не собиралась агитировать в Крыму, но ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность, и я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией", — сказала Собчак в эфире Первого канала.

Она также добавила, что считает Крым "огромной проблемой".

"Да, я считаю, что это — огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема", — полагает кандидат в президенты.

Как ранее рассказала РИА Новости представитель политика Ксения Чудинова, Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией", поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории".

Собчак уже попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.