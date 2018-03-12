Советник президента Палестины станет наблюдателем на выборах-2018

РАМАЛЛАХ, 12 мар — РИА Новости. Советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас сообщил РИА Новости, что будет одним из наблюдателей на президентских выборах 18 марта в России.

Шаас пояснил, он получил приглашение России участвовать в работе комитета наблюдения за выборами президента России и подтвердил свое участие.

Как ранее сообщил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, для наблюдения за выборами президента РФ приглашены 318 индивидуальных иностранных наблюдателей.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").