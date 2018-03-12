Жириновский: часть семейного капитала нужно направить на лечение бесплодия

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил часть средств, предназначенных для поддержки семьи, направить на помощь в лечении для тех семей, которые не могут иметь детей.

В понедельник в ходе очередного раунда предвыборных дебатов на телеканале "Россия 24" ведущий попросил кандидата прокомментировать один из пунктов его программы, процитировав его: "искоренить такое понятие, как брак по расчету, рождение ребенка — только по согласию обоих будущих родителей".

"Вот брак по любви, а детей нет. А лечение стоит 500 тысяч. Давайте часть семейного капитала бросим на это. Таких у нас 6 миллионов, и часть людей — где есть деньги — конечно, платят, а остальные не могут. Поэтому надо и можно помогать", — сказал Жириновский в ходе дебатов, темой которых на этот раз стала демографическая политика.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").