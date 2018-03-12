Эксперт счел идею Собчак о реформе полиции злободневной

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак отменить уголовную статью об экстремизме и реформировать полицию злободневны и могут найти отклик у многих граждан, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.
Ранее Собчак во время предвыборных дебатов предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ 282 "Возбуждение ненависти либо вражды". Также она заявила о необходимости фундаментальной реформы полиции, которая "будет тренировать людей, по-другому заставлять их обращаться с теми, с кем они работают в ежедневном режиме". По мнению Собчак, необходимо "устранение коррупционной составляющей в правоохранительной системе".
"Предложения Собчак могут найти отклик у многих, и для этого есть все основания. Об отмене или хотя бы жестком ограничении применения статьи 282 УК РФ говорят многие правозащитники", — сказал Бишенов РИА Новости, отметив, что эта статья иногда используется не для привлечения к ответственности экстремистов, а в политических целях.
По его словам, тема реформирования полиции давно обсуждается, и необходимость изменений растет. "Эффективность правоохранительных органов падает из-за устаревшей системы отчетности, при которой имеет значение количество доведенных до суда дел и просто возбужденных дел, даже если оснований для них не было. Конечно, нельзя не согласиться и с "коррупционной составляющей", борьба с которой пока остается в целом безрезультатной", — заключил эксперт, сочтя заявления Собчак "вполне злободневными".
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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