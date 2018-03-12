Наблюдателями на выборах президента пожелали стать более 130 тысяч россиян

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Общественными наблюдателями на выборах президента РФ на сегодняшний день пожелало стать более 130 тысяч россиян, сообщил журналистам в понедельник заместитель секретаря Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.

"На сегодняшний момент всего наблюдателей у нас вместе с региональными палатами подобрано более 130 тысяч", — сказал Точенов журналистам.

При этом он отметил, что профильная рабочая группа займется проверкой всех предоставленных документов, после чего будет понятно точное число наблюдателей, которые будут направлены на избирательные участки.

Итоги общественного наблюдения за выборами подведут на форуме наблюдателей, который должен состояться на следующей после выборов неделе.

"Мы проведем форум наших наблюдателей, представителей регионов где-то на следующей неделе, ориентировочно 21 числа. Там мы подведем итоги", — сказал Точенов.