Бабурин выступил в поддержку многодетных семей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин в ходе дебатов на радио выступил в поддержку многодетности и призвал защитить Россию от западной пропаганды однополых браков.

Темой дебатов на радиостанции "Вести ФМ" в понедельник стали здравоохранение и социальная сфера. В дебатах, помимо Бабурина, приняли участие доверенные лица Максима Сурайкина (Александр Абрамович) и Бориса Титова (Сергей Демин).

"Мы должны с детства приучать людей, что жить надо в обстановке честности, достоинства и порядочности. А нам говорят: давайте культивировать однополые семьи, давайте равенство однополых браков с семьями. Убийство семьи — вот что произошло на Западе под флагом толерантности, нельзя допускать, чтобы эта зараза проникла к нам", — сказал Бабурин.

"Мы должны рожать, сколько сможем. Только многодетные семьи могут спасти нашу цивилизацию", — добавил он.

Бабурин также раскритиковал платную медицину и платное образование, выступив против сокращения фельдшерских пунктов в селах. В свою очередь Абрамович заявил, что Сурайкин выступает за полностью бесплатное образование и здравоохранение. Демин отметил, что огромной демографической проблемой России является здоровье мужчин, а Титов предлагает создать комплексную программу по его улучшению.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").