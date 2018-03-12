МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Повышение зарплат бюджетников — не сиюминутный процесс, такие решения были приняты в течение последних нескольких лет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что якобы есть взаимосвязь роста зарплат бюджетников и выборов президента.

"Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе", — сказал Песков.

"А в-третьих, конечно же, я не могу ничего говорить о росте зарплат в конкретных образовательных учреждениях, лучше позвоните туда и спросите, с чем это связано", — добавил пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что рост зарплат происходит не всегда теми темпами, которыми хотелось бы. "Это тоже очевидный факт, который нельзя отрицать", — резюмировал Песков.