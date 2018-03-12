Могерини заявила, что Евросоюз не признает выборы президента в Крыму

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", — сказала Могерини в понедельник на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Сам Порошенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", отметил, что Киев также не признает этих выборов.

"Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", — рассказал в понедельник Порошенко.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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