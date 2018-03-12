В ЦИК прокомментировали размещение в Сети фильма о Путине

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ЦИК не считает нарушением закона размещение в соцсетях фильма журналиста Андрея Кондрашова про президента Владимира Путина, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"Мы не регулируем интернет", — сказала она.

Накануне телеведущий Дмитрий Киселев выложил в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" новый двухчасовой фильм своего коллеги Андрея Кондрашова "Путин". В нем говорится о событиях, которые произошли за время президентских сроков Владимира Путина: в частности, о гибели подлодки "Курск", Олимпийских играх в Сочи, воссоединении Крыма с Россией.

Кроме того, в фильме о Путине говорят многие мировые лидеры, известные политики и общественные деятели. Также там приводятся отрывки из интервью президента, архивная съемка, фамильные фотографии и личные истории.

На прошлой неделе в соцсетях также появилась лента журналиста Владимира Соловьева "Миропорядок 2018". По словам ее автора, только за первые два дня фильм посмотрели 11 миллионов человек.