Явлинский представил проект газификации России на период 2019-2021 годов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский представил свой проект, который предполагает в период 2019-2021 годов привести к газификации порядка 90% городов и городских поселений, а сельских поселений — не менее 80%.

Явлинский в понедельник презентует проект газификации России "Газ в каждый дом".

"Какие цели предполагается достичь этой программой. Во-первых, за 2019-2021 годы… это первый этап выполнения программы, он предполагает уровень газификации порядка 90%, довести до 90% — и прежде всего внутри населенных пунктов", — рассказал Явлинский в ходе пресс-конференции.

Политик отметил, что по сельским населениям процент газификации предполагается довести до 80%.

"Вторая цель. Все спрашивают везде и всюду, как бороться с коррупцией. Чтобы бороться с коррупцией, надо реализовать современную схему получения технических условий и заключения договоров", — указал Явлинский.

По его словам, третья задача, которую необходимо решить — добиться, чтобы потребитель сам мог выбирать тех, с кем будет работать по обеспечению своего жилья газом.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.