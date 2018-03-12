В ЦИК уточнили правила публикации в соцсетях данных о выборах

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ЦИК России не регулирует публикацию видеороликов о политических предпочтениях и голосовании на выборах президента РФ на личных страницах граждан в соцсетях, такая информация не нарушает законодательство, заявила на заседании рабочей группы Центризбиркома в понедельник глава комиссии Элла Памфилова.
В ходе заседания рабочая группа рассмотрела жалобу о возможном нарушении правил агитации при размещении на личной странице в соцсети видеоролика с участием детей дошкольного возраста в одном из кружков Тверской области.
"Мы не регулируем интернет… В интернете кто во что горазд. Законодательство это (регулирование со стороны ЦИК) не предусматривает", — сказала Памфилова.
При этом она подчеркнула, что привлечение детей дошкольного возраста к агитации недопустимо.
"У нас есть закон о недопустимости привлекать детей к агитации… Коллеги (из региональных комиссий), проинформируйте свои министерства образования, что недопустимо использовать детей… В оставшиеся дни до выборов надо провести работу разъяснительную", — сказала Памфилова.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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