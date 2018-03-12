ЦИК получил 386 жалоб в ходе избирательной кампании по выборам президента

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чуть более 380 жалоб поступило в ЦИК РФ в ходе избирательной кампании по выборам президента РФ, большинство из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"На сегодняшний (день) всего 386 жалоб, 150 — это письменные. Из Москвы- 56, Московской области — 35, Санкт-Петербурга — 38, Челябинской области — 17, Чувашии —14, Тульской области — 13, Ставропольского края —10",- сказала она на заседании рабочей группы ЦИК по жалобам.

По её словам, из других регионов жалоб было еще меньше. "Это, конечно, очень мало… Я это связываю с тем, что мы научились очень оперативно работать по жалобам", — отметила Памфилова.

При этом она призвала региональные комиссии не расслабляться и оперативно реагировать на поступающие сигналы о нарушениях.

"Жалоб серьезных нет практически… Но это не должно вас расслаблять. Важно давать отпор всем информационным провокациям на карте жалоб… Тут же реагируете на жалобы… Отвечайте, давайте отпор", — призвала Памфилова региональные избиркомы.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.