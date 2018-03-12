ЛДПР предлагает после президентских выборов сменить главу ЦИК

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Партия ЛДПР после выборов президента России планирует инициировать смену главы Центризбиркома Эллы Памфиловой из-за отказа ЦИК изменить формат предвыборных дебатов, заявил лидер партии, кандидат на пост главы государства Владимир Жириновский.

"По поводу формата дебатов. Мы предлагали ЦИК разделить кандидатов на три группы. Первой отдать Первый канал, второй группе — эфир "России 1" и третьей — ТВЦ, а от радио вообще отказаться или оставить доверенным лицам. Но нам не пошли навстречу, поэтому после выборов будем требовать смены главы ЦИК", — сообщается в Telegram-канале Жириновского.

Памфилова 5 марта заявляла, что кандидаты на пост президента РФ не смогли договориться об изменении формата теледебатов на государственных каналах, но у них есть право согласовать формат дискуссии на других площадках.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.