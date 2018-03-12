Выборы 2018

Более 90% россиян знают о выборах президента 18 марта, показал опрос ВЦИОМ

11:1112.03.2018
Новости
(обновлено: 12:09 12.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАгитационный плакат к выборам президента РФ 2018Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 90% россиян проинформированы о проведении выборов президента РФ 18 марта, следует из данных проса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Приглашения избирателю, подготовленные избирательной комиссией Хабаровского края, перед отправкой в труднодоступные поселения Хабаровского края для проведения досрочного голосования на выборах президента РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Опрос: более 60% россиян точно примут участие в выборах президента

"Информированность граждан о выборах остается на максимальном уровне: 92% респондентов знают, что голосование должно пройти в марте 2018 года, индекс информированности составляет 93 пункта из 100 возможных. Интерес к выборам высказывают 75% граждан", — сообщает ВЦИОМ.

На вопрос социологов: "Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?", ответ "точно приму" дали 74% опрошенных, "скорее приму" — 9%, "скорее не приму" — 2%, "точно не приму" — 4%, затруднился ответить 1%, а определятся ближе к выборам — 9%.

Голосование на выборах президента
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Как голосовать на выборах президента

В ответ на вопрос: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье…, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?", 69% опрошенных назвали Владимира Путина, 7% — Павла Грудинина, 5% — Владимира Жириновского, 2% — Ксению Собчак, по 1% — Григория Явлинского и Сергея Бабурина. Максима Сурайкина и Бориса Титова, согласно опросу, назвали 0%.

Отвечая на вопрос: "За кого вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?", 82% респондентов назвали Собчак, 36% — Жириновского, 33% — Явлинского, 24% — Грудинина, по 19% назвали Бабурина и Титова, 18% — Сурайкина, 6% — Путина.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-7, 9 марта 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки – по 1 тысяче человек каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Полные данные опроса читайте на сайте ВЦИОМ >>

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