Эксперт оценил идею Собчак отменить статью об экстремизме

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Призыв Ксении Собчак отменить статью УК РФ об экстремизме не стал новаторским, таким образом кандидат в президенты РФ "просто подхватила острую тему", считает адвокат Александр Глушенков.

Ранее Собчак во время предвыборных дебатов предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ 282 "Возбуждение ненависти либо вражды".

"Так об этом давным-давно говорят все здравомыслящие люди. Собчак далеко не новатор в этом вопросе, она просто подхватила эту острую тему", — сказал Глушенков РИА Новости.

Эксперт считает, что в данном случае "нужно различать предвыборные лозунги, когда кандидаты могут обещать молочные реки в кисельных берегах, и реальные предложения, в том числе законодательные". Он высказал опасения, "что кроме как разговоров для привлечения внимания к своей персоне на этих выборах дальше не пойдёт".

"А очень жаль, реально статью 282 УК надо отменять", — считает Глушенков, объясняя свою позицию тем, что "под экстремизм сейчас подводят все что угодно".

"Очень широкая формулировка позволяет практически любые действия квалифицировать как экстремистские. И экспертизу делают сами представители органов, которые всегда готовы подвести любые нежелательные действия под эту статью. В итоге все что угодно (вплоть до лайков в соцсетях) можно при желании квалифицировать как экстремизм", — сказал Глушенков.

По его словам, получается крайне размытая статья, что недопустимо с точки зрения правовой определенности. В итоге, по мнению адвоката, эта статья стала "орудием для борьбы с любыми несогласными". "И я боюсь, что дальнейшее использование этой статьи может привести к очень негативным последствиям", — пояснил собеседник агентства.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").