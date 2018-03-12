Титов заявил об огромном преимуществе Путина на предстоящих выборах

Кандидат в президенты РФ от Партии роста уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Кандидат в президенты РФ от Партии роста уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Борис Титов в ходе дебатов заявил об огромном преимуществе Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

"Честно говоря, мы участвуем в этих выборах, такие дискуссии идут, заранее зная результат. Потому что сегодня у Путина огромное преимущество перед всеми нами. Мы видим главный смысл и участвуем в них, потому что решается вопрос: какова будет Россия после выборов и, прежде всего, экономика России после выборов", — сказал он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").