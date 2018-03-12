Собчак заявила о необходимости реформировать полицию

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов заявила о необходимости фундаментальной реформы полиции.

"Нам необходима реформа полиции, фундаментальная реформа, которая будет тренировать людей, по-другому заставлять их обращаться с теми, с кем они работают в ежедневном режиме. И, конечно, устранение коррупционной составляющей (в правоохранительной системе)", — сказала Собчак в ходе дебатов на Первом канале.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").