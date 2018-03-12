Собчак призвала отменить статью Уголовного кодекса об экстремизме

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ 282 "Возбуждение ненависти либо вражды".

"В нашей программе, как вы знаете, мы выступаем за отмену 282-й статьи, потому что это статья, которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России… Так же как пакет Яровой, который дает возможность всем спецслужбам следить за каждым из нас", — сказала она в ходе дебатов на Первом канале

"Пакет Яровой" будет использоваться в бизнес-интересах вороватых чиновников, поэтому я выступаю за отмену 282-й статьи,.. за расформирование подразделения так называемого "Э", которое якобы борется с экстремистами, а на самом деле борется с несогласными", — добавила Собчак.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").