ФоРГО: явка на выборах президента России может составить 64%

Отпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года

Отпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России 18 марта может составить 64%, говорится в материалах, представленных Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

При подготовке доклада "Выборы 2018: специфика, тенденции и прогноз результатов" использовались результаты опроса 150 экспертов в 50 регионах России. В материалах указывается, что в среднем на один субъект пришлось три местных специалиста.

Согласно материалам, эксперты прогнозируют явку на предстоящих президентских выборах России в 64% (в феврале прогноз был несколько ниже — 60%).

Согласно прогнозу специалистов, самая высокая явка ожидается в Республике Татарстан — 82%. За ней следует Республика Чувашия — 78%, замыкает тройку лидеров Пензенская область (74%).

В число регионов, в которых эксперты прогнозируют явку не ниже 70%, вошли Оренбургская, Воронежская, Тамбовская, Тульская области (по 70%), Кемеровская область (71%), а также Тюменская область и Ставропольский край (по 73%).

На трех последних местах списка разместились Республика Дагестан (51%), Архангельская область и Санкт-Петербург (по 52%), а также Курская область (53%). Явку в Москве эксперты прогнозируют в 65%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым явка на мартовских выборах прогнозируется в коридоре значений от 63% до 67%.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").