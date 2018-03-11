Собчак ответила на слова Климкина о "политической шизофрении"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, который увидел в ее запросе на въезд в Крым "политическую шизофрению".

"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. <…> У кого из нас шизофрения?" — написала Собчак в Instagram.

На прошлой неделе Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Климкин углядел в этой просьбе "политическую шизофрению", поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории".

Позже Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", поскольку бывала в Крыму в апреле 2014 года.

Во время своей президентской кампании она не раз говорила, что считает полуостров частью Украины, хотя отмечала, что большинство крымчан хотят жить в России и просто отдать Крым Киеву не получится. Власти Крыма заявляли, что Собчак, отказываясь признать российский статус полуострова, игнорирует Конституцию России.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").