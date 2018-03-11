Почти 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина, показал опрос

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Около 69% россиян готовы отдать свой голос за действующего президент РФ Владимира Путина, на втором месте кандидат на пост главы государства от КПРФ Павел Грудинин — 7%, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5%, сообщается в Telegram-канале ВЦИОМ по итогам проведенного опроса.

Гражданам был задан следующий вопрос: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы проголосовали? Вы можете дать один ответ".

Согласно опубликованным данным, проголосовать за Ксению Собчак планируют 2%, за Григория Явлинского — 1%, за Сергея Бабурина — 1%, за Бориса Титова — менее 1% и за Максима Сурайкина – менее 1%.

Около 74% россиян на вопрос: "Примите ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?", ответили, что точно придут на выборы, 9% — что скорее всего примут участие в голосовании, следует из результатов опроса.

Как следует из данных опроса, явка на выборах прогнозируется в коридоре значений от 63% до 67%. Согласно прогнозу, результат Путина составит от 69% до 73%, Грудинина — от 10% до 14%, Жириновского — от 8% до 12%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-7, 9 марта 2018 года среди четырех тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,6%. Полные данные опроса можно прочитать на сайте.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").