МИД Китая прокомментировал предстоящие в России президентские выборы

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай верит, что на предстоящих президентских выборах российский народ вновь проголосует правильно, заявил на ежегодной пресс-конференции глава китайского МИД Ван И.

"Президентские выборы крайне важны для России и российского народа, мы отметили, что президент (Владимир) Путин помог стране сделать важный рывок в развитии РФ и получил поддержку народа. Мы верим, что российский народ вновь сделает правильный выбор", — заявил глава китайского МИД.

Он подчеркнул, что "российский народ в состоянии противостоять любому давлению".

"Мы желаем всего самого наилучшего России и ее народу", — добавил Ван И.

Выборы президента пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.