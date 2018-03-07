На предвыборную кампанию Путина к 5 марта потратили более 347 млн рублей

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина к началу нынешней недели составили более 347 миллионов рублей, указано в материалах ЦИК России.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 5 марта. Из общего фонда в 400 миллионов рублей, поступивших на избирательный счет Путина, к тому моменту было израсходовано 347 миллионов 214 тысяч 905 рублей, следует из данных Центризбиркома.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.