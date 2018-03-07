Самолет с Явлинским экстренно сел во Внуково

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Самолет, на котором кандидат в президенты от партии "Яблоко" Григорий Явлинский возвращался из Грозного в Москву, экстренно сел во Внуково, сообщил РИА Новости пресс-секретарь политика Игорь Яковлев.

"Сел самолет благополучно. В аэропорту его ждали скорые и спасатели. Заложенность в ушах Григорий Алексеевич ощущал до сегодняшнего утра, что не помешало ему вчера вечером выступить в прямом эфире дебатов на ОТР и в записи дебатов на Первом. Сейчас он в полном порядке, едет во Владимир", — сказал Яковлев.

Он добавил, что Явлинский летал в Чечню на суд по делу правозащитника Оюба Титиева.

"Примерно за 40 минут до посадки командир корабля объявил о разгерметизации, и самолет приступил к резкому снижению. Из-за перепада давления пассажиры почувствовали себя плохо: сильное головокружение, заложило уши, дети плакали", — рассказал собеседник агентства.

В авиакомпании "ЮТэйр" заявили, что во время снижения рейса UT400 экипажу поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления.

"Командир принял решение об экстренной посадке, о чем незамедлительно оповестил наземные службы и бортпроводников в салоне. Срабатывание сигнала прекратилось через две минуты, и посадка прошла в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе.

В авиакомпании уточнили, что разгерметизации не было, а во время высадки пассажиры на самочувствие не жаловались.

Выборы президента пройдут 18 марта.