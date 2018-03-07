Памфилова рассказала, кто из кандидатов подал больше всего жалоб в ЦИК

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Больше всего жалоб в Центризбирком среди всех претендентов на пост президента РФ подал Павел Грудинин — он и его доверенные лица к настоящему моменту стали отправителями 64 из 73 жалоб, поступивших в ЦИК от кандидатов, сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

На заседании ЦИК в среду она сообщила, что в целом из 82,5 тысяч обращений в Центризбирком 2 260 обращений касались возможных нарушений избирательного процесса.

"В числе указанных обращений с возможными нарушениями в ЦИК России поступило 46 жалоб кандидатов и 27 обращений от доверенных лиц кандидатов. В основном, почти все они связаны с жалобами на агитационную кампанию в средствах массовой информации", — сказала Памфилова.

В целом кандидаты и их доверенные лица направили 73 обращения. "Из 73 жалоб от кандидата Грудинина и его доверенных лиц поступило 64 жалобы. От (Владимира) Жириновского и его доверенных лиц — пять жалоб, от (Сергея) Бабурина, (Максима) Сурайкина, (Ксении) Собчак и (Григория) Явлинского или их доверенных лиц — по одной жалобе", — сообщила глава ЦИК.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").