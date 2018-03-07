Глава ВЦИОМ опроверг данные о снижении рейтинга Путина

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров опроверг публикацию в СМИ о падении рейтинга нынешнего главы государства, кандидата в президенты РФ Владимира Путина, заявив, что незначительное снижение наблюдалось еще в феврале и оно было временным.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором говорится о том, что рейтинг Путина резко упал в крупных городах России. Со ссылкой на данные ВЦИОМ, "Ведомости" написали, что в Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки кандидата уменьшился более чем на 12 процентных пунктов — с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. Издание сообщает, что в других городах-миллионниках это падение было зафиксировано до Нового года.

"Никакого падения нет, если и были снижения — действительно, они в феврале фиксировались — то это снижение временное", — сообщил РИА Новости директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Федоров.

Эксперт пояснил, что при подготовке материала издание использовало не новейшие данные из опроса, проведенного центром 2-4 марта, а устаревшую статистику. По словам Федорова, "Ведомости" сравнили эти данные с предновогодним пиком, зафиксированным 25-27 декабря. Федоров отмечает, что в предновогодний период естественно улучшаются настроения россиян, что приводит к росту рейтингов.

"В диапазоне достаточно узком колеблется уровень поддержки Путина — 60-65%, он таким был в декабре до этого предновогоднего пика, и таким же он является сегодня, по данным опроса за 2-4 марта", — подчеркнул Федоров.

Электоральный рейтинг Владимира Путина к началу марта составил 69,7%, кандидата на пост главы государства от КПРФ Павла Грудинина — 7,1%, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 63,1% заявили о намерении проголосовать за Путина. О том, что они точно примут участие в выборах, заявили 62,7% москвичей и петербуржцев, 10,7% выбрали вариант ответа "скорее приму", еще 2,3% ответили, что скорее не примут участие в выборах главы государства, а 9,1% сказали, что точно не примут участие. Еще 13,8% опрошенных в Москве и Петербурге сказали, что пока не определились с решением об участии в выборах, а 1,4% респондентов затруднились ответить.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.