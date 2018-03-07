ЦИК запустил в соцсетях приложения для поиска избирательных участков

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком запускает приложения по поиску избирательных участков в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Центральная избирательная комиссия запускает официальные приложения по поиску избирательных участков в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", — сказала Памфилова на заседании в среду.