В Госдуме пригласили иностранных наблюдателей в Крым следить за выборами

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР) пригласил иностранных наблюдателей, прессу, правозащитников оформить аккредитацию и лично наблюдать за выборами президента РФ на полуострове "под микроскопом".
"Западное сообщество постоянно кричит о прозрачных выборах — и в этом мы их поддерживаем. Если говорить открыто, то выборы президента в Крыму организованы, что называется, под увеличительным стеклом. И мы приглашаем иностранных наблюдателей, прессу, правозащитников оформить необходимые документы и лично наблюдать за выборами на полуострове, как говорится, "под микроскопом", — сказал Бальбек РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что каких-либо ограничений по мониторингу выборов на полуострове не будет, но при соблюдении законных процедур аккредитации.
"Ни для кого не секрет, что очень часто под мониторингом западные СМИ понимают провокации. Именно поэтому введена процедура обязательной аккредитации. Других ограничений по перемещению, наблюдению, интервью, опросу не будет", — заключил он.
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