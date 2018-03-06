МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Общественная палата России во вторник начала прием заявлений от людей, желающих стать наблюдателями на выборах президента 18 марта, а также от общественных объединений, сообщается на сайте палаты.

Общественное объединение, НКО или иное объединение граждан, которые вносят в ОП РФ предложения о назначении наблюдателей, должны представить пакет документов, в который, в частности, входят заявление, подтверждение того, что кандидат направлен определенным объединением, документы направляющей организации, сведения о кандидате.

Если гражданин вносит свою кандидатуру в ОП РФ сам, то ему необходимо представить заявление, заполненную анкету, согласие на обработку анкетных данных и другие документы, которые он сам посчитает необходимым представить. Документы представляются на бумажном носителе.

"Прием заявлений и прилагаемых к ним документов для назначения наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, осуществляется в период с 6 марта 2018 года по 14 марта 2018 года (включительно) ежедневно с 09.00 до 18.00 (по московскому времени)", — говорится в сообщении.

Принятые ранее поправки в законодательство дали федеральной и региональным общественным палатам право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей.