В Приднестровье за выборами президента РФ проследят 80 наблюдателей от ОП

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Общественная палата РФ направит около 80 наблюдателей на выборы президента РФ в Приднестровье, сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Порядка 80 наблюдателей будут у нас в Приднестровье, потому что там будут открыты участки. Избирательные комиссии уже работают. Я также планирую принять участие в качестве наблюдателя", — заявила Елена Сутормина на круглом столе в Общественной палате, посвященном проблемам Приднестровья.