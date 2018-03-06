МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов предлагает законодательно уточнить административную и, возможно, уголовную ответственность за участие иностранцев в избирательных процессах в РФ.
На брифинге во вторник Климов отметил, что в соответствии с законом о выборах в России запрещено участие иностранных граждан в выборных процессах в любом качестве, кроме международного наблюдения.
"Хочется задаться вопросом, правильно ли это? Имеет ли право любой гражданин, иностранец, я имею в виду, имеет ли он право влезать во все это (выборы)? Поэтому и административное, и уголовное право нуждается здесь в уточнении", — полагает законодатель.
В свою очередь член комиссии Совфеда Олег Морозов считает, что предстоящие президентские выборы "будут самыми честными, самыми чистыми и в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться".
Он подчеркнул, что уже сейчас извне пытаются сделать вбросы о том, что выборы будут нелегитимными, а явка — низкой. По словам сенатора, это также элементы "политического давления, направленные на подрыв" национального суверенитета РФ.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.