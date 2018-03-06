МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов предлагает законодательно уточнить административную и, возможно, уголовную ответственность за участие иностранцев в избирательных процессах в РФ.

На брифинге во вторник Климов отметил, что в соответствии с законом о выборах в России запрещено участие иностранных граждан в выборных процессах в любом качестве, кроме международного наблюдения.

"Хочется задаться вопросом, правильно ли это? Имеет ли право любой гражданин, иностранец, я имею в виду, имеет ли он право влезать во все это (выборы)? Поэтому и административное, и уголовное право нуждается здесь в уточнении", — полагает законодатель.

В свою очередь член комиссии Совфеда Олег Морозов считает, что предстоящие президентские выборы "будут самыми честными, самыми чистыми и в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться".

Он подчеркнул, что уже сейчас извне пытаются сделать вбросы о том, что выборы будут нелегитимными, а явка — низкой. По словам сенатора, это также элементы "политического давления, направленные на подрыв" национального суверенитета РФ.