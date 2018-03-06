На выборы-2018 пригласили более 300 иностранных наблюдателей

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Для наблюдения за выборами президента РФ приглашены 25 депутатов Европарламента, 127 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров и другие, всего приглашено 318 индивидуальных иностранных наблюдателей, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Всего приглашены для наблюдения за выборами президента РФ 318 наблюдателей. Из них 25 депутатов Европарламента, 127 депутатов и сенаторов национальных парламентов. Кроме этого, приглашены 9 мэров городов и действующих министров. Шесть наблюдателей — руководители крупных русскоязычных СМИ. Руководителей информационно-аналитических центров и общественно-политических деятелей – 133. Кроме этого, приглашены 18 экс-парламентариев", — сказал Слуцкий РИА Новости.

В понедельник на сайте нижней палаты парламента сообщили о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента России 75 иностранным депутатам, европарламентариям и политологам.

Как ранее сообщил Слуцкий, ожидается "мощный состав индивидуальных наблюдателей", среди которых приглашены авторитетные депутаты и сенаторы национальных парламентов, одновременно являющиеся членами международных парламентских организаций, в том числе ПАСЕ. Политик отметил, что для наблюдения приглашены "хорошо известные люди, которых никак не заподозришь и при всем желании не обвинишь в ангажированности".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.