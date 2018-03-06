Политолог: кандидаты в президенты ездят в регионы активнее, чем в 2012 году

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кандидаты в президенты России в ходе нынешней кампании ездят в регионы активнее, чем в 2012 году, при этом наблюдается повышенный интерес к крупным городам и промышленным регионам, сообщил президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин.

"Активность кандидатов на выезды в регионы гораздо больше, чем в 2012 году. И это тоже понятно, потому что часть кандидатов впервые просто участвует, о них никто не знает — надо много ездить, чтобы о них узнали и чтобы они как-то повысили свою известность", — сказал Бунин в ходе презентации доклада "Конкуренция в избирательной кампании 2018 года: кандидаты и программы".

Политолог отметил, что наблюдается повышенное внимание к крупным городам. "Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, но в то же время некоторые города, например, Челябинск и Воронеж, почти никто их не посетил, и слабо охвачен Восток… Второй момент, который характерен — это выбор промышленных регионов, выбор промышленного пролетариата", — отметил Бунин.

Его коллега ведущий эксперт фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин отметил, что все кандидаты активно ездят по регионам, но отставание наблюдается у Бабурина, Титова и Сурайкина.

"По поездкам у нас три кандидата отстают — это Бабурин, это Сурайкин, это Титов. Пять остальных кандидатов достаточно активно посетили большое количество регионов. Единственное, Жириновский не доехал пока до Сибири и Дальнего Востока. На Дальнем Востоке много у него избирателей, но, видимо, он посетит Дальний Восток где-нибудь на финише избирательной кампании", — сказал эксперт.

В свою очередь председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко добавил, что в центре ожидают высокую явку, на предстоящих выборах она может составить 65%. "Признаки мобилизации электората есть, что дает основания рассчитывать на достаточно высокую явку. Мы в прошлый раз называли 65%. Наверное, повторим этот прогноз", — сказал политолог.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.