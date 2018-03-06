России нужно говорить с Западом на языке силы, заявил Жириновский

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский заявил, что Россия должна говорить с Западом на языке силы.

"С Западом нужно говорить другим языком, языком силы, ультиматума. Вот мы вырубили рубильник Украине впервые за 50 лет. Давно нужно было прекратить поставки газа на Украину… Только ультиматум, сила, диктатура, жесткость нам поможет стать богатым, счастливым государством", — сказал Жириновский в ходе предвыборных дебатов на Первом канале.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.