ЦИК рассказал, сколько россиян будет за рубежом в день выборов президента

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. От 300 до 500 тысяч российских туристов, по предварительным оценкам, могут оказаться за границей в день выборов президента России 18 марта, сообщается на сайте ЦИК РФ.
В сообщении отмечено, что 5 марта член Центризбиркома Василий Лихачёв выступил на международном форуме "Вместе с Россией", организованном по инициативе фонда "Русский мир". Ключевой темой обсуждения стали вопросы участия граждан России, находящихся за рубежом, в выборах президента 18 марта.
"Задача максимум: ни один голос граждан, проживающих за рубежом и имеющих активное избирательное право, не должен быть утерян", — приводит сайт ЦИК слова Лихачева.
В частности, член Центризбиркома напомнил, что более 1,8 миллиона российских граждан постоянно проживают за рубежом и находятся на консульском учете. Помимо туристов и граждан, постоянно проживающих за рубежом, проголосовать смогут и российские военные, несущие службу за пределами РФ, отметили в ЦИК.
"По предварительным оценкам, в день голосования за пределами России может оказаться примерно 300-500 тысяч российских туристов. У всех них, как и у российских специалистов, работающих на больших совместных объектах за рубежом, будет возможность проголосовать на главных выборах страны", — говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.
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