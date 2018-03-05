Во Франции 102-летняя баронесса проголосует на выборах президента России

ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская баронесса Ирина фон Дрейер, принятая в преддверии своего столетия в гражданство России, намерена проголосовать 18 марта на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости ее сын Фома, тоже недавно получивший российский паспорт.

"Да, конечно мамочка будет голосовать! Как я понял от представителей консульства, в Межев, где мама живет, приедет делегация, чтобы обеспечить голосование для нее", — сказал он.

В посольстве России в Париже РИА Новости подтвердили, что сотрудники посольства — члены участковой избирательной комиссии № 8311 при почетном консульстве России в Лионе с опечатанной урной посетят баронессу, которая по состоянию здоровья не может прибыть лично для голосования на избирательный участок, но выразила желание отдать свой голос на выборах президента России.

Сын баронессы добавил, что с тем, за кого отдать свой голос, Ирина фон Дрейер уже определилась.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".

Выборы президента пройдут 18 марта. Во Франции для голосования россиян будет открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.

На этот пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").