В США началось досрочное голосование на выборах президента России

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. В американском городе Денвер в штате Колорадо в понедельник началось досрочное голосование на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"Голосование началось в 8.00 по местному времени (18.00 мск) в пригороде Денвера. Это избирательный участок 8277. В соответствии с российским законодательством, голосование продлится до 20.00 по местному времени", — сказал Писарев.

По его словам, всего в этом районе могут проживать до 45 тысяч выходцев из России. Как ожидают дипломаты, в голосовании примут участие около 1,5 тысяч россиян.

Писарев отметил, что никаких происшествий при подготовке волеизъявления и после его начала зафиксировано не было.

Денвер стал первым из 15 городов в США, где открылось досрочное голосование на выборах президента РФ. С 5 по 11 марта некоторые избиратели смогут проголосовать досрочно в Авроре, Мерриаме и Далласе, а с 9 по 12 марта — в Орландо, Майами, Атланте, Миннеаполисе, Чикаго, Олстоне, Филадельфии, Олбани, Сакраменто, Сан-Хосе, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.