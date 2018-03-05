В ОП назвали предложение казнить за вмешательство в выборы абсолютной чушью

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Замруководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев назвал предложение ввести для иностранцев пожизненное заключение или смертную казнь за вмешательство в выборы в РФ "абсолютной чушью", к которой не стоит относиться всерьёз.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА Новости, что вмешательство иностранцев в выборы в РФ нужно наказывать максимальными сроками либо смертной казнью.

"Это абсолютная чушь, очевидно носящая пиар-характер. Воспринимать ее серьезно не имеет смысла, и комментировать тут нечего", — сказал РИА Новости Григорьев.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что не считает пожизненное заключение или смертную казнь для иностранцев за вмешательство в выборы в РФ адекватным наказанием.