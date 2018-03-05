ЦИК не может требовать отстранить Грудинина из-за ситуации со счетами

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком не может жестко требовать отстранения кандидата с иностранными счетами от участия в выборной кампании или сложения полномочий, но должен проинформировать граждан обо всех нарушениях, что и сделает ЦИК, сказал член комиссии Сергей Сироткин в эфире телеканала "Россия 24".

"Ни на один вопрос жесткого ответа ЦИК не получил. Когда спрашиваем "у вас за рубежом счета есть или нет" ответ — непонятный, ни "да", ни "нет". Выясняется, что счета эти есть. Выявив эти счета, мы не можем жестко требовать отстранить его от выборной кампании или сложить полномочия. Мы всего лишь должны проинформировать избирателей обо всех нарушениях, которые мы выявили, что ЦИК и сделает", — сказал Сироткин по итогам совещания в ЦИК.

В понедельник Центризбирком сообщил, что по информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке. При регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него нет иностранных счетов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.