ЦИК может обратиться в Верховный суд из-за ситуации со счетами Грудинина

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЦИК РФ пока не поднимал вопрос об обращении в Верховный суд по поводу новой информации о банковских счетах кандидата на пост президента Павла Грудинина, возможно, этот вопрос будет обсуждаться на заседании ведомства в среду, сообщил журналистам член ЦИК Александр Кинев.
В понедельник Центризбирком сообщил, что по информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке. При регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него нет иностранных счетов.
"Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата, но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить ВС", — сказал Кинев.
По его словам, пока вопрос об обращении в суд по поводу отмены регистрации Грудинина кандидатом не обсуждался. "ЦИК России имеет такое право, но не имеет такой обязанности", — ответил он на вопрос, не исключается ли возможность обращения в ВС РФ.
"Видимо, будет поднят вопрос в среду (на заседании ЦИК – ред.) и об обращении в суд", — добавил Кинев.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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