ЦИК обсудит ситуацию с "золотыми накоплениями" Грудина в иностранных банках

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЦИК России в среду на заседании обсудит ситуацию с обнаруженными данными об иностранных счетах кандидата в президенты России Павла Грудинина, сообщил член Центризбиркома Александр Кинев.

"Павел Николаевич представил нам данные, на основании которых 12 января 2018 года мы его зарегистрировали, о том, что у него нет иностранных счетов. В данном случае мы обладаем информацией, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были. 12 января состоялась регистрация ЦИК России, мы обладали информацией, что этих счетов нет. Но мы не имеем подтверждающих документов о том, что их нет", — сказал Кинев журналистам после совещания в ЦИК в понедельник.

"В среду Центральная избирательная комиссия на своем заседании обсудит официально этот вопрос, вынесет соответствующее решение. Пока мы предполагаем, что основным месседжем этого решения будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в тот плакат, который у нас будет размещен на избирательных участках, и дополнить этот плакат соответствующими сведениями о выявленных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом Грудининым", — сообщил Кинев.

По его словам, до ЦИК довели сведения о пришедшем из ФНС письме, комиссия проведет юридическую экспертизу ее возможных действий. "Официально этот вопрос будет обсуждаться на заседании ЦИК в среду. Тогда же все решения будут окончательно приняты", — сказал он.

Ранее стало известно, что Центризбирком получил информацию из Швейцарии о том, что кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин до регистрации имел иностранные счета, в том числе металлические, на одном из них находится золото.