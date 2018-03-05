ЦИК обсудит ситуацию с "золотыми накоплениями" Грудина в иностранных банках

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЦИК России в среду на заседании обсудит ситуацию с обнаруженными данными об иностранных счетах кандидата в президенты России Павла Грудинина, сообщил член Центризбиркома Александр Кинев.
"Павел Николаевич представил нам данные, на основании которых 12 января 2018 года мы его зарегистрировали, о том, что у него нет иностранных счетов. В данном случае мы обладаем информацией, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были. 12 января состоялась регистрация ЦИК России, мы обладали информацией, что этих счетов нет. Но мы не имеем подтверждающих документов о том, что их нет", — сказал Кинев журналистам после совещания в ЦИК в понедельник.
"В среду Центральная избирательная комиссия на своем заседании обсудит официально этот вопрос, вынесет соответствующее решение. Пока мы предполагаем, что основным месседжем этого решения будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в тот плакат, который у нас будет размещен на избирательных участках, и дополнить этот плакат соответствующими сведениями о выявленных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом Грудининым", — сообщил Кинев.
По его словам, до ЦИК довели сведения о пришедшем из ФНС письме, комиссия проведет юридическую экспертизу ее возможных действий. "Официально этот вопрос будет обсуждаться на заседании ЦИК в среду. Тогда же все решения будут окончательно приняты", — сказал он.
Ранее стало известно, что Центризбирком получил информацию из Швейцарии о том, что кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин до регистрации имел иностранные счета, в том числе металлические, на одном из них находится золото.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.