Швейцария сообщила о незакрытых на конец 2017 года счетах Грудинина

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Швейцария по запросу ФНС сообщила, что у кандидата в президенты России Павла Грудинина по состоянию на конец прошлого года было 13 счетов в швейцарском банке, сообщил член ЦИК РФ Александр Кинев.

"Мы запрашивали у Федеральной налоговой службы не так давно сведения о зарубежных счетах Павла Николаевича Грудинина, потому что по этим счетам у ЦИК были противоречивые сведения. В конце прошлой недели из ФНС мы получили письмо по этому поводу", — сказал Кинев журналистам в понедельник, отметив, что содержание письма обсуждалось на совещании в ЦИК.

"Федеральная налоговая служба запросила швейцарские уполномоченные органы…, был сделан соответствующий запрос, в ответ на который швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, в том числе на информационном плакате, еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 13 счетов в швейцарском банке", — сказал член ЦИК.