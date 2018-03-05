В Госдуме оценили идею введения смертной казни за вмешательство в выборы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков не считает адекватным наказанием для иностранцев пожизненное заключение или смертную казнь за вмешательство в выборы в РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил РИА Новости, что вмешательство иностранцев в выборы в РФ нужно наказывать максимальными сроками либо смертной казнью.

"КПД от действия гипотетически принятых поправок будет мал. Вполне возможно допустить уголовную ответственность за вмешательство во внутренние дела, особенно в процессы выборов. Но, конечно, пожизненное заключение – это не совсем адекватная мера, но предусмотреть несколько лет лишения свободы за это теоретически можно", — заявил Лысаков РИА Новости.

Он подчеркнул, что практическая реализация законодательной инициативы сомнительна, поскольку привлекаться к ответственности будут исполнители, а не те, кто планирует и финансирует вмешательство во внутренние дела РФ. "Я думаю, что они будут недосягаемы для российского правосудия", — отметил парламентарий.