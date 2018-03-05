Собчак объяснила нападение на себя "очередной попыткой запугать"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Ксения Собчак заявила, что считает нападение на себя попыткой запугать, которая не удалась.

В воскресенье молодой человек облил Собчак водой со словами "Это за Жириновского". Как заявили в ее штабе, нападавшим оказался Алан Дзуцев — помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Пресс-секретарь законодателя позже сообщила, что мужчина не числится официальным помощником Шапошникова. Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за действия стажера.

"Вчера напали не на девушку Ксению Собчак, которую кто-то любит, а кто-то не любит. Вчера напали на кандидата в президенты. Это делается только с одной целью — в очередной раз запугать… Я не боюсь. Я буду продолжать говорить, что я думаю о сегодняшней власти", — прокомментировала Собчак случившееся.

Она заявила, что напавший на нее — хулиган. "Я считаю, что Шапошников должен был позвонить мне лично. К сожалению, я этого не дождалась. Я сама звонила ему, у него телефон был выключен весь день", — отметила Собчак.

Она добавила, что напавший на нее должен быть уволен. "Давайте посмотрим, в ближайшее время уволит ли господин Шапошников человека, который вместе с ним пришел на мероприятие под его прикрытием, иначе его просто туда не пустили бы", — отметила Собчак.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на этот пост восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").