Депутат предложил ввести смертную казнь за вмешательство в выборы в России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вмешательство иностранцев в выборы в РФ нужно наказывать максимальными сроками либо смертной казнью, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Если есть у нас 25 лет, но нет смертной казни, 25 лет надо давать. Или смертную казнь, потому что это изменение конституционного строя. Это самое тяжкое преступление, которое только есть, кроме насилия и убийства человека", — сказал Калашников РИА Новости.