На выборах президента досрочно проголосовало десять тысяч избирателей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. К настоящему моменту на выборах президента РФ досрочно проголосовали 10 тысяч избирателей, сообщил член ЦИК РФ Александр Клюкин.
"Досрочно проголосовало у нас 10 тысяч человек, а подали заявления, чтобы проголосовать по месту нахождения, 2 миллиона 242 тысячи", — сказал Клюкин в понедельник на расширенном заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.
Речь не идет о досрочном голосовании в классическом понимании этого слова, когда досрочно могут проголосовать любые избиратели — этот институт на федеральных выборах в России не применяется в принципе, а в кампаниях других уровней его использование значительно минимизировано и сохранилось только на муниципальных выборах.
Традиционно досрочное голосование в ходе федеральных кампаний организуют в ряде регионов для небольших групп избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, уходят в плавание, работают на полярных станциях и потому не смогут прибыть на избирательный участок в день голосования. Так, с 25 февраля началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах страны, на судах, которые в день голосования 18 марта будут в плавании, на полярных станциях. Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосовать и россияне на некоторых зарубежных избирательных участках, за границей досрочное голосование началось 2 марта.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. Прием таких заявлений продлится до 12 марта.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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