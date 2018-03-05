ВЦИОМ внедрит блокчейн-технологии для проведения exit poll на выборах

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) намерен использовать элементы технологии блокчейн при проведении опроса на выходе (exit poll) на выборах президента 18 марта. Это следует из пресс-релиза центра, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что это будет один из первых примеров использования подобной системы хранения данных в рамках электоральных исследований в мире.

"Проект предполагает хранение данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков, в специальном блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных. В случае успеха проект ляжет в основу программы "Цифровой ВЦИОМ", разрабатываемой в Центре и планируемой к реализации в 2018-2021 годах", — говорится релизе.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, благодаря использованию подобных технологий, значительно повышается защищенность данных от кибератак и уменьшается уязвимость при передаче информации.

Технической стороной проекта займется партнер ВЦИОМ агентство "2chain", которое специализируется на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинге.

Данные о реализации проекта в режиме реального времени будут представлены на специальном сайте www.blokchain.wciom.ru, который начнет работать 12 марта.