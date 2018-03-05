Собчак заявила, что не откажется от теледебатов после нападения на нее

ХАБАРОВСК, 5 мар — РИА Новости. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время теледебатов в понедельник на Первом канале заявила, что нападение на нее было попыткой запугать и отказаться от участия в теледебатах, но она не откажется.
В воскресенье штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова". Пресс-секретарь законодателя позже сообщила, что напавший Собчак не является официальным помощником Шапошникова. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера МГД.
"Несколько часов назад на меня было совершено нападение… Хотели, наверное, чтобы я вообще не пришла на эти дебаты, но вы не дождетесь. Я буду продолжать участвовать в дебатах…" — сказала Собчак.
Ранее Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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